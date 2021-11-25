Belediye’den mıntıka temizliği

Çorum Belediyesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte kaldırım ve yol kenarlarında oluşan yaprakları temizlemek için mıntıka temizliklerini aralıksız sürdürüyor.

Çorum’un temizlikte marka bir şehir olduğunu, yaptıkları çalışmalarla Çorum’u daha temiz bir şehir haline getirdiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Şehir merkezinde sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte kaldırım ve yol kenarlarında oluşan yaprakların süpürülmesi konusunda mıntıka temizliklerimize ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Yağbat, “Ekiplerimiz her gün şehrimizin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırım ve yol kenarlarında yaprakları süpürüyor, cep yerlerinde ise temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” diye konuştu.



