Belediye’den Kültür Sanat Edebiyat Dergisi için ihale

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı. İhaleye Sistem Ofset Basın Yayın, Merkez Repro Basım Yayın, Tayyar Atakan Akman, Sata Reklam Tasarım ile Azim Matbaacılık firmaları katıldı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihalede Azim Matbaacılık 44 bin 900 TL, Sistem Ofset 57 bin TL, Sata Reklam 58 bin 500 TL, Tayyar Atakan Akman 67 bin 500 TL ve Merkez Repro 69 bin 300 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın, 6 bin adet basımı yapılacak olan dergi ile ilgili sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)