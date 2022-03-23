Belediyeden Kulaksız Sokak’ta önemli kamulaştırma

Son olarak da Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak’ta bulunan betonarme bina, yol genişletme çalışmasına engel olması nedeniyle satın alındı ve yıkımı yapıldı.



Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalardan birinin de yeni açtıkları yol güzergâhlarında kalan yapıların kamulaştırılması ve sonrasında da yıkılması olduğunu ifade ederek “Kıbrıs Caddesi’ne bağlanan bu sokakta yol genişletme çalışmalarımızın ardından şehir içi trafiği de büyük ölçüde rahatlayacak. Yıkım çalışmalarının ardından ekiplerimiz altyapı çalışmalarını gerçekleştirip asfalt serim çalışmalarına başlayacak.” dedi.

Yol genişletme çalışmaları ile bölgede yaşanan trafik sorununun önemli ölçüde azalacağına vurgu yapan Başkan Aşgın, yeni satınalma ve kamulaştırma çalışmalarının devam edeceğini ve satın aldıkları ve kamulaştırdıkları yerlerin yıkılarak yol genişletme çalışmalarına dahil edileceğini sözlerine ekledi.

3 YILDA 1 MİLYON 412 BİN M2 SATINALMA VE KAMULAŞTIRMA YAPILDI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden bugüne kadar 1 Milyon 412 bin metre kare satınalma ve kamulaştırma yaptıklarını vurguladı.

Başkan Aşgın, 1 Milyon 385 bin m2’lik alana sahip Çimento Fabrikası arazisi ve şehir içerisinde muhtelif bölgelerde yaptıkları 27 bin m2 kamulaştırmaya önemli kaynaklar aktardıklarının altını çizdi.

