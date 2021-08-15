Belediye’den Kastamonu’ya iki ekstkavatör

Çorum Belediyesi, Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye ekip göndermişti. Belediye gelen talep üzerine bölgeye iki araç ve 4 kişilik bir ekip daha yolladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde Akdeniz ve Ege bölgesinde yaşanan orman yangınlarına karşı Belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini hatırlatarak daha sonra Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi için de tüm imkanlarını seferber ettiklerini hatırlattı.

Selin etkilediği bölgelerden Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine Çorum Belediyesi olarak 12 personelle birlikte 1 arazöz,1 merdivenli itfaiye aracı, 1 öncü ve ikmal itfaiye aracı, 1 vidanjör, 1 jeneratör, 1 Beko Loder ile mobil ikram aracını yolladıklarını hatırlatan Başkan Aşgın son olarak 4 kişilik bir ekiple birlikte paletli ekskavatör ve mini ekskavatör araçlarını da bölgeye yardım için yollandığını bildirdi.

Başkan Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kastamonu/Bozkurt’ta yaşanan sel felaketine takviye destek için ekiplerimiz yola çıktı. Allah'ın izniyle el ele verip yaralarımızı saracağız” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

