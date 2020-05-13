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Belediyeden karantinadaki misafirlere sürpriz

Çorum Belediyesi, Ramazan tırıyla her gece farklı bir mahalleye Ramazan eğlencesi taşımaya devam ediyor. Belediye, bu kez de karantinada kalan 169 kişiye sürpriz yaptı ve karantina günlerini Ramazan eğlencesine çevirdi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:36
Belediyeden karantinadaki misafirlere sürpriz

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Suudi Arabistan’dan ülkemize getirilerek Çorum KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Yurdu’nda 14 gün boyunca karantinaya alınan 169 kişi, Çorum Belediyesi Ramazan tırı ile eğlenceli bir akşam geçirdi. Çorum Belediyesi Mehter Takımının söylediği birbirinden coşkulu marşlara eşlik eden vatandaşlar, bu güzel sürpriz için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Aşgın, hazırladıkları Ramazan tırıyla koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında evde kalan vatandaşlar için Ramazan coşkusunu cadde cadde, sokak sokak taşıdıklarını belirterek “Siz değerli misafirlerimizi de unutmadık. Bugün Ramazan tırımızı mehter takımı ile sizlerle buluşturduk. İnşallah karantina sürecinizi sağlıklı bir şekilde tamamlayıp şehrimizden sağlıklı bir şekilde sizleri uğurlarız.” dedi.

Ramazan tırı sürprizinden duydukları memnuniyeti ifade eden misafirler de mehter takımının söylediği marşlara eşlik etmeyi ihmal etmedi. Karantinadaki misafirler gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

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