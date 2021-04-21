Belediye’den kadınlar için 4 yerde ürün satış noktası

Çorum Belediyesi Hanımeli Yöresel Satış Noktaları için çalışmalara başladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi taahhütleri arasında bulunan Hanımeli Yöresel Satış Noktaları için harekete geçildi.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da yaşayan kadınların hazırladığı asırlık yöresel lezzetlerin satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlayan Hanımeli Yöresel Satış Noktaları için düğmeye bastıklarını açıkladı.

Başkan Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hanımeli Yöresel ürün satış noktaları için çalışmalarım başladı. Veli Paşa Hanımız dahil olmak üzere kentimizin 4 ayrı noktasında el emeği göz nuru ürünleri hemşehrilerimize ulaştırmak için aşkla çalışıyoruz” görüşüne yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

