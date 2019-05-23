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Belediye’den iki konser

Çorum Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri Çorumluların yoğun ilgisini görüyor. Bu kapsamda yarın Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat, 26 Mayıs 2019 Pazar günü ise Ulucami Müezzini ve Türkiye Ezan Okuma Birincisi Hasan Çakmak Tasavvuf Müziği Konseri 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda Çorumlularla buluşacak.

Belediye’den iki konser

Çorum Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri Çorumluların yoğun ilgisini görüyor. Bu kapsamda yarın Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Cihat, 26 Mayıs 2019 Pazar günü ise Ulucami Müezzini ve Türkiye Ezan Okuma Birincisi Hasan Çakmak Tasavvuf Müziği Konseri 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda Çorumlularla buluşacak.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:27
Belediye’den iki konser

Her hafta sonu Hürriyet Meydanı'nda Ramazan’ın ruhuna ve maneviyatına uygun sanatsal ve kültürel programlar düzenleyen Çorum Belediyesi, yarın akşam iftardan sonra çocuklar için Hacivat-Karagöz, meddah çeşitli yarışmalar düzenlenirken, teravih namazının ardından ise Tasavvuf Müziği konserleri düzenliyor. Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken ve geniş kitlelerin beğenisi kazanan Mustafa Cihat, birbirinden güzel ezgiler ile Çorumlularla buluşacak. Ayrıca 26 Mayıs Pazar akşamı ise teravih namazı sonrası Ulucami Müezzini ve Türkiye Ezan Okuma Birincisi Hasan Çakmak Tasavvuf Müziği Konseri vatandaşlar ile buluşacak. Etkinlikler ve konser süresince alanda katılanlara patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ramazan etkinliklerimizde binlerce hemşehrimiz rahmet ayında birlikteliği ve bereketi yaşıyor. 15 Temmuz Hürriyet Meydanında her hafta sonu iftardan sonra çocuklarımızın Ramazan ayını renkli ve eğlenceli yaşamaları için orta oyunu Meddah ve Karagöz-Hacivat, ramazan yarışmaları gibi özel etkinlikler düzenliyoruz. Teravih namazından sonra ise bir birinden güzel tasavvuf müziği sanatçılarını hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklere hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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