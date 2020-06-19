Belediyeden iki açılış birden

Seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi tarafından restore edildikten sonra Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi haline getirilen konağın bundan böyle Çorum halkına en güzel şekilde hizmet vereceğini ifade etti. Seçim dönemi Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezini Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri bünyesinden çıkararak müstakil bir binaya kavuşturma sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “Velipaşa Kadın kültür ve Sanat Merkezimizde kısıtlı imkânlarla çalışmalarını sürdüren Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezimizi daha ferah ve daha nezih bir binaya taşıyoruz. Aile, bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip, toplumun temel taşı. Aile yapımızın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımıza özel önem veriyoruz” dedi.

Aile Eğitim Merkezinde bireysel danışmanlık hizmetleri, grup terapileri ve eğitim seminerleri gibi önemli çalışmalar yapacaklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Bireysel danışmanlık hizmetlerimiz arasında, beslenme danışmanlığından aile danışmanlığına, psikolojik danışmanlıktan, hukuki konularda yapacağımız rehberlik çalışmalarına kadar önemli hizmetler yer alacak. Merkezimiz bundan sonra 4 diyetisyen, 2 psikolog, 2 sosyolog ve 1 pedagog olmak üzere 9 uzman personelimizle müstakil binasında hemşehrilerimize hizmet verecek.” diye konuştu.

Seçim öncesi verdikleri sözlerden biri olan Güngörmüşler Sosyal Tesisleri projesini de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Geçtiğimiz günlerde misafirlerini ağırlamaya başlayan sosyal tesisimize yakışır bir açılış gerçekleştirmek istiyoruz. Güngörmüşler Sosyal Tesislerindeki çalışmalarımızı tamamladık. Açılışımıza tüm güngörmüşlerimizi bekliyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile Çorum Belediyesi Güngörmüşler Sosyal Tesislerinin açılışına tüm Çorum halkını davet etti.