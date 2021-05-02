Belediye’den içmesuyu ve atıksu bağlantı ihalesi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen Bahabey Cadde ve Sokaklar, Öğretmen Lisesi Cadde ve Sokaklar, Ata Cadde ve Sokaklar, Bağcılar Cadde ve Sokaklar, Mimarsinan Cadde ve Sokaklar, Mandıraevler Cadde ve Sokaklar, Gimat Cadde ve Sokaklar, Bayatgediği Cadde ve Sokaklar, Mehmet Akif Ersoy Cadde ve Sokaklar, Buharaevler Cadde ve Sokaklar, Çelik Cadde ve Sokaklar, Özgürevler Cadde ve Sokaklarda 3 bin 500 metre 150-200 mm muflu beton boru ile atıksu parsel bağlantısı yapılması, 3 bin metre şube yolu çekilmesi işini kapsayan 967 bin 335 TL yaklaşık maliyetli ihalede Metin Hafriyat Kum İnşaat tarafından 793 bin TL teklif verildi. Toy-İn İnşaat Ticaret ise 842 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

