Belediye’den içecek ve dondurma ikramı

Belediye tarafından Muharrem ayının ilk gününde ve Hicri Yılbaşı münasebetiyle vatandaşlara ikramda bulunuldu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla Hicri 1443’üncü yıla kavuşulması sebebiyle bu sıcak günlerde vatandaşların içini ferahlatacak küçük bir sürpriz hazırlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın selamını ve Hicri 1443’üncü yıl kutlama mesajını vatandaşlara ileten ekipler, Ulucami avlusu, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim, Kadın Kültür ve Gençlik Merkezleri ile Diyanet Gençlik Merkezi’nde dondurma dağıtımı gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi mobil ikram aracı da Ulucami avlusunda vatandaşlara soğuk içecek ikramında bulundu.

(Murat SARIKOCALAR)

