Belediyeden hızlı müdahale

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle merkezde caddeler adeta kar gibi beyaz bir örtüyle kaplandı. Şiddetli yağışla birlikte oluşan sel suları ise bazı ev ve iş yerlerinde baskınlara neden oldu. Aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkan önlerine, camilere, otobüs duraklarına sığınmak zorunda kaldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yoğun yağmur ve dolu yağışı nedeniyle itfaiyenin 10 evde su baskını tesbit ettiğini, ayrıca ızgaraların yaprak ve dolu yüzünden önü tıkandığını hatırlattı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı paylaşımda “Sağanak dolu ve yağmur neticesinde ev ve iş yerlerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rabbim doğal afetlerden bizi muhafaza buyursun. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Vatandaşlarımız konuyla ilgili Alo 153 telefon hattı ile irtibata geçebilirler” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)