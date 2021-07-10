Belediye’den hayvan pazarına ücretsiz servis 

Yaklaşan kurban bayramı öncesi vatandaşa kolaylık sağlama için arefe gününe kadar ücretsiz servis hizmeti sunacaklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu bayramda da hemşehrilerimiz kurbanlık alışverişlerini yapabilsinler diye İskilip Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarımıza ücretsiz servis hizmeti sunacağız.” dedi. Başkan Yardımcısı Çöplü, hayvan pazarına gitmek isteyen hemşehrilerimiz 13 - 19 Temmuz tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan caddesi ana otobüs durağından aşağıda verilen saatlerde İskilip Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarına ücretsiz olarak geliş gidiş için Belediyemizin araçları hizmet verecek” diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Ana Durak Hafta içi – Hafta sonu Kalkış Saatleri:

08:00 / 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00

Hayvan Pazarı Hafta içi – Hafta sonu Kalkış Saatleri:

09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00

