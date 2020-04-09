Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
95834
ALTIN
360.331
DOLAR
6.6541
STERLİN
8.3171
EURO
7.2778

Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi

Çorum Belediyesi, hastane çevresinde trafik düzenlemesi gerçekleştirdi.

Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi

Çorum Belediyesi, hastane çevresinde trafik düzenlemesi gerçekleştirdi.

09 Nisan 2020 Perşembe 21:30
Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde araç ve yaya trafiğine yönelik düzenlemeler gerçekleştirdi. İl Trafik Komisyonu kararıyla trafik lambalarında ve duraklarda yapılan değişiklikleri Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Mesci ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Hastane çevresinde yaya ve araç trafiğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimiyle istişareler yaptıklarını ve İl Trafik Komisyonunda da bu konunun gündeme geldiğini ifade eden Lemzi Çöplü, “Trafik kazalarının önüne geçmek ve hastane etrafındaki yaya ve araç trafiğini rahatlatmak için bir takım düzenlemeler yaptık. Hastanenin önündeki yaya geçidini kapattık, otobüsler için hastane önüne cep yaptık. Hastanenin stadyum girişi tarafına otobüs durağı koyduk. Halk otobüsü ve hususi araçlarıyla gelen hemşehrilerimizin hastaneye kolay ulaşabilmeleri için yaya geçişleri yaptık. Trafik lambalarında da çeşitli düzenlemeler yaptık. Tüm bu çalışmalar neticesinde artık hastane civarında tehlike arz edecek bir durumla karşılaşmayacağız. Yayalarımızın ve araç sürücülerinin daha dikkatli olmalarını diliyoruz." diye konuştu.

İlgili Haberler
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor
Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor
'Özel Gereksinimi' olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili ek genelge
'Özel Gereksinimi' olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili ek genelge
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı!
Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı!
Can kaybı 908'e ulaştı
Can kaybı 908'e ulaştı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim