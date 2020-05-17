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Belediye’den glutensiz gıda desteği

Çorum Belediyesi, çölyak hastalarına yönelik gıda desteğinde bulundu. Sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için hazırlanan gıda kolilerini Başkan Aşgın, çölyak hastalarına teslim etti.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:30
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Belediye’den glutensiz gıda desteği

Gluten içermeyen 18 gıda ürününden oluşan 30 gıda kolisini Çorum’da bulunan 30 çölyaklı aileye ulaştıracaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, glutensiz gıdalara yüksek fiyatlı olması ve zor bulunması nedeniyle alım gücü yerinde olmayan çölyaklı hastalara destek verdiklerini vurguladı. Çorum Belediyesi olarak toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Ramazan bayramı öncesi çölyaklı kardeşlerimize bir ikramımız olsun, hediyemiz olsun istedik. Bu gıdaların tedarik edilmesi çok kolay değil. Tedarik edilse bile özellikle maddi durumu iyi olmayanlar için gerçekten önemli bir maddi külfeti de beraberinde getiriyor. Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımız olduğu gibi çölyaklı kardeşlerimize Çölyak Derneği aracılığıyla böyle bir katkı sunmak istedik” dedi.

ÇÖLYAKLILARDAN TEŞEKKÜR

Kendilerine yönelik yardımlardan ve çölyaklılara yönelik çalışmaları nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Şu özel süreçte ve özellikle pandemide birçok ailemiz işsiz kaldı. Onlara da bir nebze destek olabilmek bizi çok mutlu etti. Tabi bu Belediye Başkanımızın sayesinde oldu. Bizlere yönelik yardımlarınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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