Belediyeden genç ve kadın istihdamına büyük destek

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OKA İl Temsilcisi Özden Özgür Yalçın, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim amirleri ve OKA yetkililerinin katılımıyla “Güçlü Kadın Güçlü Gençlik” projesi için düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Aşgın, düzenlenen toplantıda hem seçim vaatlerinden olan 32 projenin geldiği durum hem de bunlardan biri olan “İstihdama Yönelik İş Atölyeleri”nin kurulmasını sağlayacak bu projenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında kadın ve gençlerin mesleki beceri düzeyinin yükseltilerek istihdam edilebilirliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bir seçim vaadinin daha hayata geçmesinin mutluluğunu dile getiren Aşgın; “İmzaladığımız projemiz ile bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri doğrultusunda nitelikli işgücü ihtiyacını hızlı ve istenilen kalitede karşılamayı amaçlıyoruz. Başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânlarının geliştirilmesi, kadın ve gençlerin mesleki beceri düzeyinin yükseltilerek istihdam edilebilirliğini artıracağız” diye konuştu.

Projenin Çorum’un ekonomisinin gelişimine yönelik de önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Aşgın, projeyle birlikte Çorum'da yaşayan herkesin rahatça ulaşabileceği, güncel mesleki bilgi ve becerileri kazandıracak mesleki kursların altyapısını oluşturacaklarını kaydetti.

“Yeni nesil, atölyelerde yetişecek” diyen Belediye Başkanı Aşgın, “Sanayinin Yeni Nesil Gençleri, Mutfak Sanatları ve Tekstil Atölyeleri” olmak üzere proje bünyesinde 3 atölye oluşturacaklarını da belirterek şu görüşlere yer verdi; “Şehrimizdeki güçlü imalat sanayinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik, sektörlerin ihtiyaç duyduğu tasarım, yazılım, robotik kodlama, mobil uygulamalar, modelleme, bilgisayar programlama, yapay zekâ gibi dijital becerilerin kazandırılması için gençlerimize yönelik kurslar düzenleyeceğiz. Kadınlara yönelik tekstil, yiyecek-içecek hizmetleri gibi mesleki becerileri artırarak iş gücü piyasasında beceri arz ve talebi arasındaki uyumu yakalayacağız. İlk etapta 2 merkezimizde başlayacak olan projemizi süreç içerisinde 9 merkeze yayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, OKA Dönem Başkanı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, OKA Genel Sekteri İbrahim Ethem Şahin ve projeye katkı sunanlara teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Aşgın, proje çalışmalarına hemen başlayacaklarını ve projenin 18 ay boyunca devam edeceğini de dile getirerek; “Ancak projemiz 18 ay sonunda sona ermeyecek. Biz Çorum Belediyesi olarak bu projeyi 18 ay sonunda da kendi imkânlarımızla devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninde konuşan OKA Genel Sekreteri Şahin ise konuşmasında Çorum Belediyesi’nin çalışmalarından övgüyle bahsetti. Proje sürecinde bakanlık ve Çorum Belediyesi arasında bir köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Şahin, “Bugün hayırlı bir işe imza atıyoruz. Memleketimize faydalı olacağına inanıyoruz. Sosyal gelişmeye ve istihdama yönelik başka projeleri de hazırlayıp hayata geçirmek istiyoruz. Çorum’umuza, Belediyemize, ülkemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)