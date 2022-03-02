Belediye’den etkinlik ihalesi

Organizasyon Hizmet Alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda yapılan ihaleye 4 firma katıldı. Firmaların teklif ve belgelerinin incelenmesi ile başlayan ihalede Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında mücavir alan sınırları içerisinde yapacağı kültür, sanat ve sosyal etkinliklerin organize edilmesi için gerçekleştirildiği bildirildi.

Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyon 239 bin 853 TL olan ihalede Saliha Köklükaya 1 milyon 362 bin 500 TL teklif etti. Exen Organizasyon’un 1 milyon 368 bin 900 TL teklif verdiği ihalede FSM İletişim 1 milyon 935 bin TL teklif sundu. Arda Seyahat ve Turizm firmasının teklif ise evrak eksikliği nedeni ile değerlendirme dışı kaldı.

(Volkan SINAYUÇ)

