Belediyeden etkin vektörel mücadele

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak vektörel mücadele çalışmasında ilk önce karasinek üreme kaynağının başında gelen hayvan gübrelerinin döküldüğü alanları tespit ediyoruz” dedi. Başkan Yardımcısı Yağbat, “143 adet karasinek üreme alanı 30 adet sivrisinek üreme alanı tespit ettik ve bu alanları coğrafi bilgi sistemine işleyerek haritalandırma çalışmamızı yaptık. Havalar ısınmadan ivedi bir şekilde bu alanlarda vektör canlılara fiziksel ve larva mücadele çalışmamızı gerçekleştirdik. Yaz aylarında Karasinek ve sivrisinek gibi vektör canlıların yaşam kalitesini düşürmemesi için tüm önlemlerimizi aldık etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Yağbat, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Evsel katı atıklarınızı çöp poşetine koyarak ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynırına bırakınız ve konteynır kapaklarını kapalı tutunuz. Evlerinizde ve bahçelerinizde uzun süre çöp bulundurmayınız. Hayvan gübrelerini açıkta bırakmayınız, yığın haline getirip üzerine toprak veya kireçle örtünüz. Hemşehrilerimiz istek, şikâyet ve öneriler için 0364 333 11 99 telefon numarasını arayabilir” dedi ve karasinek ile mücadelede sürekliliği sağlamak için istek ve şikâyetin geldiği bölgeye hızla müdahalede bulunduklarını kaydetti.