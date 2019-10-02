Belediye’den esnafa dolandırıcılık uyarısı

Belediyeden yapılan açıklamada Çorum Belediye Başkanlığı, bağlı müdürlükler ve kurum logosu kullanılarak sahte evrak düzenlemek suretiyle firmalara mal alımı için fiyat teklifi formu gönderdikleri ve bu yolla Belediye adına firmalardan ürün almaya çalıştıkları bildirildi.

Bu tür taleple karşılaşan firmaların Çorum Belediyesi ile irtibata geçmeleri ve kesinlikle dolandırıcıların taleplerini karşılamamaları istendi. Açıklamada: “Gerekli hukuki işlemler başlatılmış, suç duyurusunda bulunulmuş ve konu adli makamlara intikal etmiştir. Bu hususta ÇESOB ve TSO, Çorum’da faaliyet gösteren firmaların mağdur olmaması için yukarıda bahsi geçen olaylara karşı dikkatli davranmaları konusunda bilgilendirme ve uyarı yapılması talebinde bulunulmuştur” ifadelerine de yer verildi.

(Haber Merkezi)