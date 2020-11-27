Belediye’den esnafa destek

Çorum Belediyesi, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni kısıtlamalar sonrası işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa destekte bulunacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pandemi sürecinde tüm Çorum halkının yanında olduklarını şimdi de Çorum esnafına yönelik önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyetin ziyaretinde konuşan Başkan Aşgın, esnaf dostu belediyecilik anlayışı gereği temel gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 300 TL değerindeki alışveriş çeklerini oluşturdukları ekiplerle işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa ulaştıracaklarını vurguladı. Pandemi döneminde esnafın çok büyük fedakarlıklar gösterdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi döneminde şüphesiz en büyük fedakarlığı sağlıkçılarımız yaptı. Sağlık personelimiz ilk günden bu yana canla başla çalışıyor. Sağlıkçılarımızla birlikte esnafımız da çok büyük fedakârlıklar yapıyor. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, servisçilerin, lokantacıların işleri büyük oranda düştü. Devletimiz imkanlar ölçüsünde esnafımıza gerekli destekleri veriyor. Bizler de Çorum Belediyesi olarak oda başkanlarımızla istişare ederek yaklaşık 1000 esnafımıza çeşitli desteklerde bulunduk. Az da olsa gönülden verdiğimiz bir destekti. İş yerleri tekrar kapandı, biz çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda geçmişte yaptığımız yardımlar gibi yine esnafımızın yanında yer alacağız.” dedi.

Başkan Aşgın, bu zorlu süreçte esnafın yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.