Belediyeden esnafa büyük jest

Hatırlanacağı üzere konu Ocak ayı Belediye Meclisinde oylanmış ve oylama sonucu Belediye Encümeni yetkili kılınmıştı. 28 Ocak’ta toplanan Belediye Encümeni de belediyenin kiracısı bulunan iş yerlerinden Haziran 2020 tarihinden Mart 2021’e kadar olan kiralarla ilgili önemli bir karar aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığındaki Encümen Toplantısında belediyenin kiracısı bulunan iş yerlerinden farklı hizmet sektörlerine göre kira alınmaması ya da kira bedellerinin % 75 oranına kadar alınmaması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin devam etmesinden dolayı faaliyetleri durdurulan işletmelere ve faaliyete devam etmesine rağmen ekonomik olarak olumsuz etkilenen kiracılara destek olmak için böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti. Esnaf dostu bir belediye olarak pandeminin ilk görülmeye başladığı andan itibaren Çorum esnafına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Belediyemizin taşınmazlarında kiracı olan hemşerilerimiz için kira alınmaması yönünde Belediye Meclisimizde konuyu gündeme getirmiştik. Son dönemde esnafımızın içinde bulunduğu durum ve pandemi tedbirlerinin devam etmesi nedeniyle, iş yeri kapanan, geliri pandemi sürecinde olumsuz etkilenen kiracılarımıza da Encümenimizde aldığımız kararla yüzde 75’e varan oranlarda indirim yapma kararı aldık. Esnafımız için hayırlı olsun.” dedi

İNDİRİMLER 9 AYLIK SÜREYİ KAPSIYOR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, aldıkları karar doğrultusunda kiracısı oldukları esnafın 19 Haziran 2020 tarihinden itibaren Mart 2021’ kadar olan 9 aylık süre içerisindeki kiraların indirime tabi olacağını belirtti. Başkan Aşgın, “Belediyemizin kiracısı bulunan esnafımızdan kira bedellerini farklı hizmet sektörlerine göre farklı oranlarda alacağız. Kiracılarımıza %75, %50 ve %25 oranlarında indirimler uygulayacağız. Ayrıca mücbir sebeplerden dolayı kiracının talebi halinde kira sözleşmelerini karşılıklı olarak cezai müeyyide olmadan feshedebileceğiz.” şeklinde konuştu.

2021’DE KİRA ARTIŞI YAPILMAYACAK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Encümeninin aldığı indirim kararının koronavirüs salgını boyunca alınan tedbirlerde bir değişiklik olmadığı sürece devam edeceğini vurguladı. Başkan Aşgın, 2021 yılı için de herhangi bir kira artışı yapılmaması kararını aldıklarını da belirterek yapılan bu çalışmayla birlikte kiracısı bulundukları esnafa yönelik yaklaşık 2 Milyon 200 bin TL kira yardımında bulunduklarını sözlerine ekledi.