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Belediye’den Erzurum Dede’ye içmesuyu hattı

Çorum’da alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Belediye, Erzurum Dede Caddesi’nde içme suyu hat çalışmalarına başladı. İçme suyuna yönelik önemli yatırımlar yapan Belediye ekipleri, çalışmalarına başladığı 400 metrelik ana şebeke hat çalışmasıyla bölgede oluşabilecek sorunların da önüne geçmiş olacak.

15 Mayıs 2020 Cuma 20:20
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Belediye’den Erzurum Dede’ye içmesuyu hattı

İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecini başarıyla yöneten Belediye, diğer yandan da alt ve üstyapı çalışmalarında hız kesmiyor. Ekipler şehrin değişik bölgelerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. KSS'de eskimiş asbestli borulardan oluşan ana şebekeyi değiştirerek Mimarsinan Mahallesinin içme suyu sorununu çözen Çorum Belediyesi bu kez Erzurum Dede Caddesine 400 metre uzunluğunda ilave içme suyu hattı döşüyor.

Çalışmaları Su ve Kanalizasyon Müdürü Said Toraman ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hattın bölgedeki içme suyu şebekesinde önemli oranda rahatlama meydana getireceğini kaydetti. Aşgın, “Buradaki merkezi içme suyu hattı İnönü Caddesinde asbestli borulardan oluşuyor. Bu da kaçaklara ve dolayısıyla su kesintilerine sebep oluyordu. Erzurum Dede bölgesinde alternatif bir çalışma yaparak bu sorunu kökten çözmüş oluyoruz” dedi

Belediye Başkanı Aşgın, Erzurum Dede Caddesi’nden Erol Olçok Eğitim Hastanesine kadar olan 400 metrelik hat çalışmasının Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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