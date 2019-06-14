Belediye’den engellilere müjde

Açılışta Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa Yürekli, Dernek Yöneticileri Merve kara, Çetin Aydın ve İsmail Buga hazır bulunurken, CHP İl Başkanı İsmail Kalender, CHP kadın Kolları, çeşitli dernek yöneticileri de açılışta yalnız bırakmadı.

Yaptığı konuşmada engelli vatandaşların yüzünü güldüren müjde Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’den geldi. Çöplü konuşmasında, “Buhara Kültür Merkezimiz’de engelli vatandaşlarımız için Türkiye’ye örnek olacak faaliyetlerimiz var. Akülü arabaların tamiratını üstlenmek için Fen İşleri Müdürlüğü ile çalışma başlattık. Artık tamirini biz yaptıracağız” dedi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesi ardından ikramlarla program son buldu.

(Esra ESEN)