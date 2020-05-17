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Belediye’den engelli gençlere ziyaret

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, Engelliler Haftası nedeniyle, merkezde eğitim gören öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:31
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Belediye’den engelli gençlere ziyaret

Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli gençleri evlerinde ziyaret eden Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ve eğitmenleri, hazırladıkları hediyeleri kendilerine takdim etti. Hem Engelliler Haftası hem de Ramazan Bayramı öncesi ziyaret ettikleri 205 eve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını ileten eğitmenler, hazırlanan hediyeleri öğrencilere ulaştırdı. 205 evi ziyaret eden eğitmenler, tüm öğrencilerinin haftalarını Başkan adına kutladı. Öğretmenlerini karşılarında gören engelli öğrenciler sevinçlerini gizleyemedi. Öğrenciler, Başkan Aşgın’a ve eğitmenlere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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