Belediye’den engelli eğitimde dev hamle

Çorum Belediyesi, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Buhara Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Engelli Rehabilitasyon Merkezlerinde düzenli olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Engelleri kaldırmak, engelli bireyleri hayatın içine dahil etmek için daha fazla ne yapabiliriz gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi döneminde mesafe kuralına uymak için kapasitemizi sınırlamamıza rağmen Belediyemiz engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde geride bıraktığımız eğitim-öğretim sezonunda 159 engelli kardeşimize bireysel eğitim, grup terapisi ve çeşitli kişisel gelişim kurslarında hizmet verdik. Bu kardeşlerimizi evlerinden alıp merkezlerimizde bireysel ve sosyal becerilerine yönelik eğitim programlarına dahil ettikten sonra tekrardan götürerek ailelerine teslim ediyoruz” dedi.



AKKENT’TEKİ GENÇLİK MERKEZİ “ENGELLİ EĞİTİM MERKEZİ” OLUYOR

Engellilere yönelik hizmetlerin kalitesini artırmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Akkent’te yapmış olduğu gençlik merkezini devralarak Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine çevireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, “Engelli bireylerin daha rahat, daha konforlu, daha geniş alanlarda eğitimlerini devam ettirebilmeleri için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden Akkent’te bulunan gençlik merkezini belediye olarak devralmak için gerekli protokolleri yaptık. Akkent Gençlik Merkezini, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezine çevirirken yapacağımız tadilat ve değişikliklerin çevre ve şehircilik bakanlığına bildirilmesinin ardından devir-teslim işlerini bitireceğiz. Akkent Mahallemizde devir teslim ile hizmete açacağımız Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon merkezimiz bünyesinde şu anda hizmet veren Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon merkezimizle Buhara Kültür Merkezimizde hizmet veren Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizi birleştireceğiz. Engelli kardeşlerimize bugün mevcutta verdiğimiz çini, seramik, aşçılık-pastacılık, bilgisayar, müzik, spor, el sanatları, dikiş - nakış, özel eğitim ve fizyoterapi eğitimlerinin yanı sıra yeni kurslar ve fiziksel aktivite alanları da kazandıracağız” dedi ve engelsiz bir yaşam için aşkla, muhabbetle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

(Haber Merkezi)

