Belediyeden dolandırıcılarla ilgili uyarı

Basın Biriminden yapılan açıklamada Başkan Aşgın’ın ismi kullanılarak öğrencelere yardım adı altında para talep edildiği belirtilerek “Son günlerde Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ismi kullanılarak öğrenciler için bağış toplandığı belirtilerek bazı iş insanları ve Çorum esnafı aranıp yardım adı altında dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Belediyemizin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın iyi niyetini bu şekilde istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek karşılaştıkları benzer durumlarda, 155’i arayıp emniyet güçlerimize anında haber vermelerini önemle rica ederiz” denildi.



