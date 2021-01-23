Belediye’den dolandırıcılara karşı uyarı!

Çorum Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada; “İlgili birimlerimize Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve başkan yardımcılarımızın adı kullanılarak, yardım başlığı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Dolandırıcı oldukları anlaşılan bu kişiler, belediye başkanımız ve belediye idarecilerinin adını kullanarak iş adamlarına telefonla ulaşıp ‘Bir hastamıza yardım talep ediyoruz, camimize, Kur’an kursuna hayır topluyoruz, yardıma muhtaçlara giysi alacağız’ şeklinde yalanlar söyleyerek hesap numarası verip, belirledikleri sözde yardım miktarını hesaba yatırmalarını istemekte. Çorum Belediyesi’nin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızdan, iyi niyeti istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Bu ve benzeri durumda vatandaşlarımızın, 155’i arayıp konuyu emniyet güçlerimize bildirmeleri bu tür girimlerin önlenmesi ve suçun cezasız kalmaması açısından önem arz etmektedir” denildi. (Haber Merkezi)