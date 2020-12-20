Belediye’den Çorum turizmini canlandıracak proje: KÜLTÜR YOLU

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Kalesi’nde başlattıkları çalışmaları, Kültür Yolu rotası içinde, İkiz Konaklar, tarihi çeşmeler, Ayakkabıcılar Arastası ile sürdüreceklerini belirterek, yine bu rota üzerinde yer alan “Çorum’un eski Vali Konağı” Zafer İlkokulu’nu da tarihi dokuya uygun biçimde inşa edeceklerini, Saat Kulesi meydanının yayalaştırılması ve meydanın tarihi görünüme kavuşturulması çalışmasını da kültür yolu projesi içerisinde değerlendirdiklerini vurguladı.

Aşgın, Halk Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan ile yaptıkları görüşme doğrultusunda, Zafer İlkokulu’nu, Halk Bankası ve Çorum Valiliği ile birlikte imzalayacakları protokol çerçevesinde birlikte yapacaklarını belirtirken, “Binayı, tarihi mimariye uygun şekilde, Halk Bankası’nın da finansal desteğiyle yapacağız” dedi.

Kale’den başlayacak olan ve İkiz konaklar, Zafer Okulu, Velipaşa Konağı, Abbasoğlu Konağı, Belediye Binası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı, Çöplü Arastası ve Dikiciler Arastasının içerisinde bulunduğu Kültür Yolu projesinin tüm Çorum halkını heyecanlandıran önemli bir proje olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Kültür Yolu projemiz hayata geçtiğinde Çorum’umuzun adeta çehresi değişecek. Çorum’un tarihini en güzel şekilde yansıtacak sokaktan yürüyenler tarihi çeşmelerden suyunu içecek. Şehrimizin kültür ve yaşantısına ait izleri bulacak, restorasyon çalışmalarına başladığımız İkiz Konaklarda konaklayabilecek. Bu tarihi dokunun içerisinden geçerek Saat Kulesi Meydanına gelenler burada yayalaştırılmış bir şehir meydanında tarihin yeniden canlandığına şahitlik edecekler.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)