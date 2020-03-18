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Belediye’den Çorum havaalanı başvurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretinin akabinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, havaalanının yeniden açılması için bakanlığa resmi yazı gönderdiğini açıkladı.

Belediye’den Çorum havaalanı başvurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretinin akabinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, havaalanının yeniden açılması için bakanlığa resmi yazı gönderdiğini açıkladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 19:55
Belediye’den Çorum havaalanı başvurusu

Çorum merkez Celilkırı mevkiinde yarım kalan havaalanı inşaatını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, havaalanı projesinin yatırım programına alınacağını ve incelemelerin başlatılacağını duyurmuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise resmi sosyal medya hesabından yayınladığı 17 Mart 2020 tarihli talep yazısında kentin gelişimi, tarihi ve kültürel yapısı, sanayisine değinilerek, “2002/132 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yatırım programından çıkarılması nedeni ile tasfiye kararı verilen yerle ilgili olarak, ilimizin güncel gelişimine de uygun bir şekilde proje revizesine gidilerek, inşaatının tamamlanmasına ve havaalanı olarak kullanıma açılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Belediye Başkanı Aşgın, “Havaalanı inşaatının tamamlanabilmesi için gerekli talep yazımızı ve eklerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ilettik” görüşüne yer verdi.

Çorum Belediyesi tarafından bakanlığa Celilkırı mevkiindeki havaalanı alanının krokisinin, bilgi notu ve drone görüntülerinin de gönderildiği öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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