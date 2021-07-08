Belediyeden çocuklara özel şenlik

Geçtiğimiz yıllarda çocuk etkinlikleri ve çocuk şenlikleri düzenleyerek miniklerin sevincine ortak olan Çorum Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının gevşemesiyle birlikte minik gönüllere dokunacak etkinlikleri tekrar başlattı. Yaz etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik düzenledikleri ‘Millet Bahçesi Sosyal Tesislerinde Şenlik Var’ etkinlikleriyle miniklerin çok eğleneceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Millet Bahçesi Sosyal Tesislerimizde minik yavrularımızın çok seveceği şenlikler düzenliyoruz. 3-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında her cumartesi saat 19.00’da düzenlenecek olan Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla gösterileri ve animasyonlarla çocuklar eğlencenin tadına varacak” dedi.

Başkan Yardımcısı Yağbat, Millet Bahçesi Sosyal Tesislerde temmuz ayı içerisinde her cumartesi saat 19.00’da düzenlenecek çocuk şenliklerine tüm çocukları beklediklerini ifade etti.

