Belediye’den çocuklara özel iftar programı

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, eğitimciler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı iftar Velipaşa Hanı’nda düzenlendi.

Çocuk iftarına katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bugün hakikaten güzel bir gün. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Yarınlarınız aydınlık olsun” diye konuştu.

“Sizler bizim her şeyimizsiniz” diyen AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, “Evimizin neşesi ülkemizin geleceği bahtınız yolunuz açık olsun. İnşallah. Geleceğin Cumhurbaşkanları, doktorları, öğretmenleri, hakimleri, savcıları sizler olacaksınız. 2053’ü 2071’i size emanet edeceğiz.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yaptığı konuşmada “Sizler bizim geleceğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızsınız.” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

