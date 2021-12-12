Belediye’den çocuklar için tiyatro oyunu

Çorum Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenledi. “Ağaç Adam ve Tavşan Ponki” adlı tiyatro oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu Şahin Örgel ve emine Örgel tarafından sahnelendi. Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde yer alan Dost Sahne Sanatları’nda gösterilen çocuk tiyatrosunda yer alan diyaloglar çocuklara hem eğlenceli vakit geçirtti hem de öğretti.



