Belediyeden çiftçilere ‘anız yakmayın’ uyarısı

Çift sürme zamanını gelmesiyle birlikte tarlalarda anız yakma olaylarının arttığını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, suç olmasının yanı sıra hem toprağa hem de canlılara zarar verdiğini vurgulayarak “Hasatlarını tamamlayan çiftçilerimiz topraklarını gelecek yıla hazırlamaya başladılar. Ne yazık ki bazı çiftçilerimiz toprağı işlemeden önce anız yakmaktadır. Ancak anız yakmak hem toprağa hem hayvanlara hem de çevreye çok büyük zararlar vermektedir.” dedi.

Anız yangınlarıyla ilgili Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne çok sayıda ihbar geldiğinin altını çizen İsmail Yağbat, “İtfaiyemiz şehrin değişik bölgelerinden gelen ihbarlara anında müdahale ediyor. Anız yangınları sonuçları hiç istenmeyen büyük felaketlere yol açabilir. Ekiplerimiz anız yangınlarıyla mücadelede büyük bir güç sarf ediyor. Lütfen anızları yakmayın.” dedi.

(Haber Merkezi)