Belediye’den büyük kanalizasyon çalışması

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 1490 metre uzunluğundaki kanalizasyon hat çalışmasını Su ve Kanalizasyon Müdürü Said Toraman ile birlikte inceledi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nden başlayarak Osmancık Caddesi ve çevre yoluna kadar olan bölgelerdeki kanalizasyon sorununu tamamen çözeceklerini ifade eden Aşgın, uzun yıllardan beri süre gelen bir sorunu daha çözmüş olacaklarının altını çizerek, “Yıllardır büyük bir sorun olarak önümüzde duran bir konuyu daha çözüyoruz. Geçtiğimiz ay ihalesini yaptığımız Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile çevreyolu arasında 1490 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşüyoruz. Yaklaşık 700 bin metrekare alanda 10 bin 600 civarında nüfusu etkileyecek bir çalışma. Bugün itibariyle başlattığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp Buharaevler Mahallemizden başlayıp Ulukavak Mahallemize kadar devam eden bu sorununu da çözüme kavuşturmuş olacağız” dedi.

“YAĞIŞ SONRASI YAŞANAN GERİ TEPMELER SONA ERECEK”

Belediye Başkanı Aşgın, bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte aşırı yağışlarda oluşan su baskınları ve tuvaletlerdeki geri tepmelerin artık sona ereceğini vurguladı. Özellikle aşırı yağışlar sonrası yaşanan geri tepmelerin nahoş görüntüler oluşturduğunu belirten Başkan Aşgın, “Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin de kanalizasyon hattında bir çalışma yapılmasıyla ilgili talepleri vardı. İnşallah çalışmalarımızı biran önce tamamlayıp bu sorunu bir daha yaşamayacağız” dedi. (Haber Merkezi)