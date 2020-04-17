Belediyeden “BOREL” siparişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Ar-Ge çalışmaları tamamlanan ve seri üretime geçen yerli dezenfektan BOREL dünden itibaren marketlerde satışa sunulmaya başladı.

Çorum Belediyesi de yerli el dezenfektanı BOREL alarak bu girişime destek olacak. İlk etapta 6 bin adet BOREL el dezenfektanı siparişi verdiklerini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bor katkılı yerli dezenfektanı en kısa sürede temin edip dağıtımını yapacakların kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)