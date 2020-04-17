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Belediyeden “BOREL” siparişi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında şehrin genelinde gece gündüz hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten Çorum Belediyesi, Borel el dezenfektanı siparişi verdi.

Belediyeden “BOREL” siparişi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında şehrin genelinde gece gündüz hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten Çorum Belediyesi, Borel el dezenfektanı siparişi verdi.

17 Nisan 2020 Cuma 22:27
Belediyeden “BOREL” siparişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Ar-Ge çalışmaları tamamlanan ve seri üretime geçen yerli dezenfektan BOREL dünden itibaren marketlerde satışa sunulmaya başladı.

Çorum Belediyesi de yerli el dezenfektanı BOREL alarak bu girişime destek olacak. İlk etapta 6 bin adet BOREL el dezenfektanı siparişi verdiklerini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bor katkılı yerli dezenfektanı en kısa sürede temin edip dağıtımını yapacakların kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

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