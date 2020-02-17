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Belediye’den bitki zararlıları ve kimyasal mücadele semineri

Çorum Belediyesi, personeline yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar bitki zararlıları ve kimyasal mücadele eğitimi konusunda bilgilendirildi.

Belediye’den bitki zararlıları ve kimyasal mücadele semineri

Çorum Belediyesi, personeline yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar bitki zararlıları ve kimyasal mücadele eğitimi konusunda bilgilendirildi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 20:45
Belediye’den bitki zararlıları ve kimyasal mücadele semineri

Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminer Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Doç. Dr. Turgut Atay ve Dr. Öğr. Üyesi Tarık Balkan tarafından verildi. Bitki zararlılarının üreme dönemleri ve bu zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında bilgiler veren konuk öğretim üyeleri, kendilerine sorulan soruları da yanıtladı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yaz aylarında görülen bitki zararlıları için şimdiden eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başta Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olmak üzere ilgili tüm personelin bu konuda eğitim çalışmasına katıldığını dile getiren Yağbat, “Çalışma arkadaşlarımız yaz aylarında görülebilecek olası sinek, haşere, uçkun gibi sorunlara erken müdahale konusunda bilgilendirildi. Bitki zararlıları konusunda bilgi sahibi olarak çalışmalara hazır hale geldi” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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