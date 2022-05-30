Belediyeden “Bir İnsan Bir Dünya 2. Abdülhamid Han” konferansı

Şehrin kültür hayatına yön veren Çorum Belediyesi, İl Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gençle dokunan projelere de destek vermeye devam ediyor. Valilik, Belediye ve İL Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen "Bir İnsan Bir Dünya 2. Abdülhamid Han " konferansına Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin konuşmacı olarak katılacak. Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenecek konferansın moderatörlüğünü yazar-tarihçi Emel Engin yapacak. Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin 2. Abdülhamit Han ile bilgilerini dinleyicilerle paylaşacak.

Yazar Engin’in 2. Abdülhamit Han’ın hayatını anlattığı ‘’Bir Devrin Son Sultanı’’ kitabı ile ilgili lise öğrencileri arasında bilgi yarışmasının ödül töreni gerçekleşecek. Konferans ve bilgi yarışması 31 Mayıs Salı günü saat 13.30’da Devlet Tiyatro Salonunda yapılacak.

