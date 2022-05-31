Belediyeden “Bir İnsan Bir Dünya 2. Abdülhamid Han” konferansı
Çorum Belediyesi, Çorum Valiliği ve Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde “Bir İnsan Bir Dünya 2. Abdülhamid Han” konferansı Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.
Güncel 31.05.2022, 22:43
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Konferansa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Müftü Muharrem Biçer, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Yazar-tarihçi Emel Engin moderatörlüğünde, Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin’in konuşmacı olarak katıldığı konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Yazar Engin’in 2. Abdulhamid’in hayatını ve tahtta kaldığı süre boyunca yaşanan önemli gelişmeleri anlattığı konferans sonunda, yazarın “Bir Devrin Son Sultanı” kitabı ile ilgili lise öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren 20 öğrenci için ödül töreni düzenlendi.
(Tugay GÖKTÜRK)
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