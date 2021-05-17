Belediye’den berberlere gıda yardımı

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, pandemi sürecinde işyerleri kapanan esnaflar için Çorum Belediyesi'nden yardım talebinde bulunduklarını söyledi.

Oda Başkanı Köse, “Talebimizi geri çevirmedikleri için Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın ve yardımcılarına esnafımız ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.



(Haber Merkezi)

