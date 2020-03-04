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Belediyeden bahar temizliği

Çorum Belediyesi, şehrin genelinde bahar temizliği başlattı. Özellikle kışın kar yağışı sonrası tuzlama ve kumlama çalışması nedeniyle kalan tuz ve kum kalıntılarının temizlenmesini amaç edinen çalışmalar gecenin geç saatlerine kadar durmadan gerçekleştiriliyor.

Belediyeden bahar temizliği

Çorum Belediyesi, şehrin genelinde bahar temizliği başlattı. Özellikle kışın kar yağışı sonrası tuzlama ve kumlama çalışması nedeniyle kalan tuz ve kum kalıntılarının temizlenmesini amaç edinen çalışmalar gecenin geç saatlerine kadar durmadan gerçekleştiriliyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:27
Belediyeden bahar temizliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Çorum’un tüm mahallelerinde mesailerine devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, süpürme ve yıkama çalışmalarının da tüm cadde ve sokaklarda devam edeceğini vurguladı.

52 cadde ve sokakta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, “Çalışmalarımıza ilk olarak yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Caddesi, İnönü Caddesi ve Hamit Duran Caddesi’nden başladık. Yaya ve araç trafiğini aksatmamak için çalışmalarımızı genellikle gece geç saatlerde yapıyoruz. Süpürge araçları bir taraftan yol kenarlarında temizlik çalışması yaparken diğer taraftan da arazözlerle kaldırım ve yollarda yıkama çalışması yapıyoruz. Daha temiz bir Çorum için çalışmalarımızı gece gündüz aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, şehir merkezinde yapılan çalışmaların Küçük Sanayi Sitesi’nin tüm cadde ve sokakları ile Ankara Yolunda da devam ettiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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