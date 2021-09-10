Belediye’den “atık su hattı yapım” ihalesi
Çorum Belediyesi, “mahallesi atık su hattı ve yağmursuyu kollektörü yapım işi” ihalesi yaptı.
Güncel 10.09.2021, 19:16
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın başkanlığında yapılan ihaleye 3 firma teklif sundu.
Yaklaşık maliyeti 1 milyon 182 bin lira olan ihaleye Metin Hafriyat 919 bin 350, Toy-Er inşaat 884 bin 700 ve Kazım Kurt 1 milyon 200 bin liralık teklifte bulundular. (Süleyman ERDEN)
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