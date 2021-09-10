Belediye’den “atık su hattı yapım” ihalesi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın başkanlığında yapılan ihaleye 3 firma teklif sundu.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 182 bin lira olan ihaleye Metin Hafriyat 919 bin 350, Toy-Er inşaat 884 bin 700 ve Kazım Kurt 1 milyon 200 bin liralık teklifte bulundular. (Süleyman ERDEN)

