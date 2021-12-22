Belediyeden, Aşka Erenler tiyatrosu

Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan “Aşka Erenler” isimli oyun 24-25 Aralık tarihlerinde saat 19.30’da devlet tiyatro salonunda sergilenecek.

Pandemi sürecinde kültür ve sanat faaliyetlerine sosyal mesafe kurallarına uyarak ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Çorum Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz aylarda kurduğumuz tiyatro kulübümüzün yazdığı ve Yunus Emre’nin hayatını konu alan “Aşka Erenler” isimli tiyatromuz 24 –25 Aralık tarihlerinde devlet tiyatro salonunda saat:19.30’da ücretsiz sergilenecek. Oyunumuza tüm hemşehirlerimiz davetlidir ‘’ dedi.

