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Belediye’den arsa ihalesi

Çorum Belediyesi merkeze bağlı İbrahim Çayırı, Ayarık, Çepni ve Gülabibey Mahallesi’nde bulunan mülkiyetindeki 4 adet arsayı daha satışa çıkardı.

Güncel 13.08.2021, 22:54
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Belediye’den arsa ihalesi

Çorum Belediyesi merkeze bağlı İbrahim Çayırı, Ayarık, Çepni ve Gülabibey Mahallesi’nde bulunan mülkiyetindeki 4 adet arsayı daha satışa çıkardı.
Çorum Belediyesi tarafından satışa çıkarılan arsaların bedelleri 3 milyon ile 6 milyon arasında değişirken, 4 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartname dahilinde satışa sunulacak.
Satışa çıkarılan 4 arsanın ihalesi 20 Ağustos 2021 Cuma günü saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda encümen huzurunda yapılacak.
(Haber Merkezi)
 

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