Belediyeden, Afetevlere asfalt

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım, Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat, Belediye Meclis Üyesi Bilal Selman Özünel ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe ile birlikte yaptığı inceleme gezisinde konuşan Başkan Aşgın, Afetevleri bölgesine daha önce de geldiklerini ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Buradaki hemşehrilerimizin en büyük sorunu asfalt konusuydu. Kısa süre içerisinde bu sorunu çözeceğimiz konusunda kendilerine söz vermiştik. 31 Mart seçimleri öncesinde de en önemli vaatlerimizden biri Belediye hizmetlerinin kenar mahallelerden başlaması konusuydu. 2300 metre civarında bozuk bir bir aslfalt alanı vardı. Bugün itibariyle bu bölgeede çalışmalarımıza başladık. Afetevler bölgesi muntazam bir asfalt yola kavuşmuş olacak." dedi.

Muhtar Kızıltepe: Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hasan Kızıltepe de yapılan çalışmalar nedeniyle mahalle sakinleri adına Başkan Aşgın'a teşekkür etti. Muhtar Kızıltepe, "Burada ikamet eden kardeşlerimiz gerçekten zor durumda idi. Sağolsun başkanıma müracaatta bulunduk ve kendisiyle bu bölgeye gelerek inceleme yaptık. Başkanım buraya asfalt yapılması için söz verdi. Bugün çalışmalar başladı. Sayın Başkanımıza ve ekibine vermiş oldukları emekler ve yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.