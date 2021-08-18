Belediye’den aday memurlara seminer

Çorum Belediyesi, aday memurlara hizmet içi eğitim semineri verdi.

Çorum Belediyesi tarafından zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü’ne ataması yapılan aday memurlar için düzenlenen eğitim semineri Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminerde, mevzuatla ilgili bilgilendirme yapılırken, kişisel gelişim ve iletişimle konularında da eğitim verildi.

Seminer konulan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, her alanda daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla hizmet içi eğitimlere önem verdiklerini ifade etti. Bundan sonraki süreçte de hizmet içi eğitim seminerlerinin devam edeceğini belirten Çöplü, “Sizler bizim sahadaki yüzlerimizsiniz. Özellikle Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan arkadaşlarımız bizlerin sahadaki yüzleri olacaktır. Görevleri ve sorumluluklarını yerine getirirken, halka ilişkiler bakımından da donanımlı ve hassas olmaları bizim için önemlidir” dedi.

(Süleyman ERDEN)

