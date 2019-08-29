Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği

Her 20 dk bir 20 çocuk eğitmenler eşliğinde 4-7, 7-10 ve 10-14 yaş aralığı ayrı ayrı grup yapılarak çocuklara uçurtma yaptırılacak ve yaptıkları uçurtmalar kendilerine hediye edilecektir.

Her 20 dk bir 20 çocuk eğitmenler eşliğinde 4-7, 7-10 ve 10-14 yaş aralığı ayrı ayrı grup yapılarak çocuklara uçurtma yaptırılacak ve yaptıkları uçurtmalar kendilerine hediye edilecektir.

Her 20 dk bir 20 çocuk eğitmenler eşliğinde 4-7, 7-10 ve 10-14 yaş aralığı ayrı ayrı grup yapılarak çocuklara uçurtma yaptırılacak ve yaptıkları uçurtmalar kendilerine hediye edilecektir.