Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği

Sıcak yaz akşamlarına keyif katmak için amaçlanan açık hava sinema günleri 30 Ağustos'ta başlıyor. Kadeş Meydanı Açıkhava Sinema Günleri adı altında düzenlenecek etkinlikte bir zamanlar sinemada gişe rekorları kıran ve herkesin hafızasında yer alan unutulmaz filmler açık havada izleyicisiyle buluşacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kadeş Barış Meydanımızda düzenleyeceğimiz 4 gün sürecek açık hava sinema günlerinde 1.gün "Dağ 2", 2. gün " Bizim İçin Şampiyon, 3.gün "Kung Fu Panda 3", 4. gün "Kapıcılar Kralı" filmlerinin yer aldığı açık hava sinema gösterimine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum dedi.
ÇOCUK ŞENLİĞİ VE SİNEMA GÖSTERİMİ PROGRAM AKIŞI
30 AĞUSTOS 2019 CUMA
- Saat 18.00 MC Sunucu sahne alacak ve sahnede şenlik hakkında açıklamalarda bulunacak.
- Animasyon Gösterileri ve İnteraktif yarışmalar yaptıracak (Sandalye kapmaca, deve cüce gibi yarışmalar ve hangi kelime gibi interaktif oyunlar oynatacak)
- Etkinlikler esnasında pamuk şeker dağıtımı yapılacaktır.
- Saat 18.00 – 21.00 Arası Uçurtma atölyesi
- Her 20 dk bir 20 çocuk eğitmenler eşliğinde 4-7, 7-10 ve 10-14 yaş aralığı ayrı ayrı grup yapılarak çocuklara uçurtma yaptırılacak ve yaptıkları uçurtmalar kendilerine hediye edilecektir.
- Ayrıca bu etkinlikte uçurtma yapan çocuklar bir gün sonra 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 17.00’de Kültür Parkta (İtfaiye Parkında) uçurtmalarını uçurtmaya davet edilecek olup bir sonraki gün o alanda uçurtmalar uçurulacak ve saat 18.00’de sonraki günün etkinliği için Kadeş meydanına buradan geçiş yapılacak.
- Saat 19.00 Meddah ve Orta Oyunu Gösterisi
- Saat 20.00 Kukla Gösterisi
- Saat 18-21 Arası Etkinlik alanında palyaço ve maskotlar sürekli olarak çocuklarla ilgilenecek ve yüz boyama yapacaklar.
- Her gün saat 18-21 arası şişme oyun grupları kurulacak.
- Saat 21.00 Açıkhava Sinema Gösterimi
- Dağ 2 (Film gösterimi esnasında patlamış mısır ikramı yapılacaktır.)
31 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ
- Saat 18.00 MC Sunucu sahne alacak
- Animasyon Gösterileri ve İnteraktif yarışmalar yaptıracak (Sandalye kapmaca, çuval yarışları gibi yarışmalar ve karaoke gibi eğlenceler yaptıracak)
- Etkinlikler esnasında pamuk şeker dağıtımı yapılacaktır.
- Saat 18.00 – 21.00 Arası Uçurtma atölyesi
- Her 20 dk bir 20 çocuk eğitmenler eşliğinde 4-7, 7-10 ve 10-14 yaş aralığı ayrı ayrı grup yapılarak çocuklara uçurtma yaptırılacak ve yaptıkları uçurtmalar kendilerine hediye edilecektir.
- Ayrıca bu etkinlikte uçurtma yapan çocuklar bir gün sonra 01 Eylül 2019 Pazar günü saat 17.00’de Kültür Parkta (İtfaiye Parkında) uçurtmalarını uçurtmaya davet edilecek olup bir sonraki gün o alanda uçurtmalar uçurulacak ve saat 18.00 de sonraki günün etkinliği için Kadeş meydanına buradan geçiş yapılacak.
- Saat 19.00 Hacivat-Karagöz Gösterisi
- Saat 20.00 İllüzyon Gösterisi
- Saat 18-21 Arası Etkinlik alanında palyaço ve maskotlar sürekli olarak çocuklarla ilgilenecek ve yüz boyama yapacaklar .
- Her gün saat 18-21 arası şişme oyun grupları kurulacak.
- Saat 21.00 Açıkhava Sinema Gösterimi
- Bizim İçin Şampiyon (Film gösterimi esnasında patlamış mısır ikramı yapılacaktır.)
01 EYLÜL 2019 PAZAR
- Saat 18.00 MC Sunucu sahne alacak
- Animasyon Gösterileri ve İnteraktif yarışmalar yaptıracak (Sandalye kapmaca, leblebi yeme, elma yeme yarışmaları gibi yarışmalar ve çocuklarla şarkı söyle gibi eğlenceler yaptıracak)
- Etkinlikler esnasında pamuk şeker dağıtımı yapılacaktır.
- Saat 18.00 – 21.00 Origami (Kağıt Katlama) Atölyesi
- Her 20 dk bir 20 çocuk eğitmenler eşliğinde 4-7, 7-10 ve 10-14 yaş aralığı ayrı ayrı grup yapılarak çocuklara origami yaptırılacak ve yaptıkları figürler kendilerine hediye edilecektir.
- Saat 19.00 İbişle Memiş Gösterileri
- Saat 20.00 Balon Katlama Gösterisi
- Saat 18-21 Arası Etkinlik alanında palyaço ve maskotlar sürekli olarak çocuklarla ilgilenecek ve yüz boyama yapacaklar.
- Her gün saat 18-21 arası şişme oyun grupları kurulacak.
- Saat 21.00 Açıkhava Sinema Gösterimi
- Kung Fu Panda 3 – Animasyon Filmi (Film gösterimi esnasında patlamış mısır ikramı yapılacaktır.)
02 EYLÜL 2019 PAZARTESİ
- Saat 18.00 MC Sunucu sahne alacak
- Animasyon Gösterileri ve İnteraktif yarışmalar yaptıracak (Müzikli dans, Sandalye kapmaca, leblebi yeme, elma yeme yarışmaları gibi yarışmalar ve adam olacak çocuk şarkı yarışması gibi eğlenceler yaptıracak)
- Etkinlikler esnasında pamuk şeker dağıtımı yapılacaktır.
- Saat 18.00 – 21.00 Ebru Atölyesi
- Her 30 dk bir 20 çocuk eğitmenler eşliğinde 4-7, 7-10 ve 10-14 yaş aralığı ayrı ayrı grup yapılarak çocuklara Ebru yaptırılacak ve yaptıkları ebrular kendilerine hediye edilecektir.
- Saat 19.00 Kavuklu İle Pişekar Gösterisi
- Saat 20.00 Jonglör Gösterisi
- Saat 18-21 Arası Etkinlik alanında palyaço ve maskotlar sürekli olarak çocuklarla ilgilenecek ve yüz boyama yapacaklar.
- Her gün saat 18-21 arası şişme oyun grupları kurulacak.
- Saat 21.00 Açıkhava Sinema Gösterimi
- Kapıcılar Kralı (Film gösterimi esnasında patlamış mısır ikramı yapılacaktır.)