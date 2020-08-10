Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği

Sıcak yaz akşamlarına keyif katmayı amaçlayan açık hava sinema günleri, 14 Ağustos’ta başlıyor. “Millet Bahçesi’nde Sinema Akşamları” adı altında düzenlenecek etkinlikte birbirinden güzel filmler açık havada izleyicisiyle buluşacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kültür-sanat konusunda da şehrimizde lokomotif olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda düzenlediğimiz “Arabalı Sinema Günleri” etkinliğimiz, hemşehrilerimizin büyük ilgi gösterdiği ve memnun kaldığı bir etkinlik olmuştu. Buna benzer bir etkinlikle yine hemşehrilerimizin karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Millet Bahçemizde düzenleyeceğimiz ve 2 gün sürecek “Millet Bahçesi’nde Sinema Akşamları” etkinliğimizde 1.gün “Neşeli Günler″, 2. gün ise “Türk İşi Dondurma” filmlerini hemşehrilerimizle buluşturacağız. 2 gün sürecek ve bu güzel Çorum akşamlarına renk katacak açık hava sinema etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi.

MİLLET BAHÇESİ SİNEMA AKŞAMLARI PROGRAM AKIŞI

1.Gün

21:30 Neşeli Günler

2.Gün

21:30 Türk İşi Dondurma

Etkinliğe katılan hemşehrilerimize mısır ve gazoz ikramı da yapılacaktır.