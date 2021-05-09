Belediye’den 6 yeni park

Daha yaşanabilir bir Çorum için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Ulukavak, Kunduzhan, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallelerine 2021 yılı içerisinde 6 yeni semt parkı kazandıracaklarını vurguladı. Çorum’un kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artırmak için gayret ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Daha yeşil bir Çorum için aşkla çalışıyoruz. Bu yıl içerisinde yapacağımız 6 semt parkından 4’ünün ihalesini gerçekleştirdik. 2 parkın ihalesini de kısa sürede gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

OYUN GRUPLARI YENİLENİYOR

Belediye Başkanı Aşgın, yeşil alan ve parklarda yer alan eskiyen çocuk oyun gruplarını yenileriyle değiştireceklerini söyledi. Parklarda geniş kapsamlı tamir, tadilat çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Aşgın, “Pandemi sonrası minik yavrularımız için oyun gruplarını yeniliyoruz. Eskiyen, yıpranan çocuk oyun gruplarını yenileriyle değiştiriyoruz. Vatandaşlarımızın parklar içerinde spor yaptıkları yürüyüş yollarında yıpranan zeminlerle ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Yürüyüş yollarındaki ve çocuk oyun alanlarının zeminlerinde yer alan kauçuk zeminleri de yenileyeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

