Belediye’den 5 yeni kitap

Kentin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunan belediye, 5 yeni eseri kültür yayınlarına dâhil etti. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılmasını sağlayan çalışmalara destek vermeye devam eden Çorum Belediyesi, farklı yazarlar tarafından hazırlanan 5 ayrı kitabın baskısını yaptırarak Çorum’un kültürel hafızasına kazandırdı.

Prof. Dr. Özer Şenödeyici ve Arif Can Koçak’ın “Elvan Çelebi ve Eserlerinden Seçmeler” adlı kitabı, eğitimci – yazar Ethem Erkoç’un “Ömrümün 60 Yılı (1961 – 2021)” adlı kitabı, İbrahim Gösterir’in “Çorum Yöresi Deyimleri Sözlüğü” ve “Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü” kitapları ile Muzaffer Gündoğar’ın “Çorum Halkevi ve Çorumlu Dergisi” kitapları Çorum Belediyesi tarafından okurların istifadesine sunuldu.

Basımı yapılan eserler Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden temin edilebilecek.

(Haber Merkezi)

