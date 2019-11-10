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Belediye’den 35 bin adet kandil simidi

Çorum Belediyesi, Mevlid Kandili nedeniyle ilimizdeki camilerde vatandaşa kandil simidi dağıttı.

Belediye’den 35 bin adet kandil simidi

Çorum Belediyesi, Mevlid Kandili nedeniyle ilimizdeki camilerde vatandaşa kandil simidi dağıttı.

10 Kasım 2019 Pazar 21:10
Belediye’den 35 bin adet kandil simidi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mevlid Kandili münasebeti ile tüm camilerde toplam 35 bin kandil simidi dağıttıklarını açıkladı. Vatandaşa ayrıca tatlı ikramında da bulunuldu.

Belediye Başkanı Aşgın, Mevlid Kandili’nde yatsı namazını Baltalı Kiremit Minare Camiinde kıldı. Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Hafız Muhammed Yaşar Şahin'in geceye anlam katan vaazını dinledik. Namaz sonrasında hemşehrilerimizin kandilini kutladık. Çorumdaki tüm camilerimizde 35 bin kandil simidi dağıttık” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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