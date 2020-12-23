Belediye’den 3 milyon 115 bin liralık arsa satışı

Turgut Özal Konferans Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda gerçekleşen ihalede Ayarık’ta bulunan 767 m2 arsa 375 bin liraya Halil Kaçar’ın, Bahçelievler’de bulunan 335 m2 arsa 146 bine Evrim Özer’in, Bançelievler’de bulunan 543 m2 arsa 232 bine Hamdi Kurt’un, Çepni’de bulunan 196 m2 arsa 1 milyona Emre Çetin’in, Gülabibey’de bulunan 100 m2 arsa 126 bine Davut Temel’in, Gülabibey’de bulunan 100 m2 arsa 126 bine Elvan Gökdere’nin, Gülabibey’de bulunan 100 m2 arsa 157 bine Nihat Salman’ın, Gülabibey’de bulunan 100 m2 arsa 165 bine İsmail Kabakçı’nın, Gülabibey’de bulunan 126 m2 arsa 185 bine Emrah Atalay’ın, Gülabibey’de bulunan 126 m2 arsa 205 bine Emrah Atalay’ın, Gülabibey’de bulunan 126 m2 arsa 207 bine Adem Şen’in ve Gülabibey’de bulunan 125 m2 arsa 190 bine Adem Şen’in oldu. (Haber Merkezi)